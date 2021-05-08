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Бывший секретарь СНБО рассказал о заигрываних Зеленского с РФ и возможные договорняки с Медведчуком

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Бывший секретарь СНБО рассказал о заигрываних Зеленского с РФ и возможные договорняки с Медведчуком
Зеленский шел на требования страны-агрессора, предполагает Данилюк. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заигрывал с Российской Федерацией. Об этом сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Когда ни я, как секретарь СНБО, ни Вадим Пристайко, на тот момент был министром, не присутствовали на переговорах с Путиным. Зеленский общается с Путиным, но о чем они договариваются? Как я могу делать свою работу, когда я этого не знаю? Это скорее было требование российской стороны. Вопрос, зачем на это надо было идти?

Всех, кто имели не пророссийские взгляды, в частности я, Пристайко, просто не допускали к переговорам. Хотя он был министром иностранных дел.

Еще раз вопрос: почему вы их (Российскую Федерацию) слушаете? У вас есть собственная команда, которая занимается национальной безопасностью", - сказал Данилюк в интервью журналистке Янине Соколовой.

"Когда там сидит Ермак или Богдан, я думаю: о чем они могут договариваться?", - отметил бывший секретарь СНБО.

"Президент понял, что с Россией он зашел в тупик. И он был вынужден принимать решение в начале этого года - что же делать по российскому треку. И это было огромной проблемой как для него, так и для Ермака", - сказал Данилюк.

Санкциями против прокремлевских телеканалов Медведчука власть хотела показать - отойти публично от России и сделать шаг на встречу США, отметил экс-чиновник.

"Где здесь справедливость? Если человек финансирует терроризм, от которого гибнут люди. И почему этот человек сейчас ходит в парламент? Прекратить это можно не санкциями. Прекратить - это надо уголовное дело, задержать, осудить и посадить за решетку.

Или они уже договорились с Медведчуком. Или они просто боятся идти против него юридическим путем.

Тогда возникает вопрос: а что же тогда у нас за такие правоохранительные органы, которые конкретного агента российских... российского влияния, не могут с ним ничего сделать?", - заявил бывший чиновник.

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"Штаты все равно будут искать возможность помочь Украине. Да, конечно, им дает дискомфорт то, что у нас некоторые люди напрямую сотрудничают с Россией. Таких людей нашпиговано куча.

Тот самый Ермак держал трек с Россией. У него он был абсолютно эксклюзивный. Я например не знаю, о чем там договаривались. Я не говорю, что он работает на Россию, но у меня есть определенные опасения, что он и там и там что-то обещал.

И сейчас Ермак пытается компенсировать то, что он делал в 19 году. Но на самом деле так оно не работает. Американцы будут сотрудничать, но всегда будет недоверие. Там еще есть несколько человек", - сказал Данилюк.

6 мая президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.

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