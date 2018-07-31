Бывший "регионал" рассказал о семье в России и молитвах за Кирилла

Бывший "регионал" Вадим Новинский имеет недвижимость в России и говорит, что с 2012 года уже не гражданин РФ. Фото: УНІАН

Народный депутат от "Оппозиционного блока", бывший "регионал" Вадим Новинский, который пугает "гражданской войной", имеет семью в России.

"Моя семья чаще живет в Петербурге чем в Киеве", - рассказал в интервью Lb.ua

Нардеп имеет 5 квартир в РФ.

"До 2012 года я был гражданином России", - сказал Новинский и сообщил о квартирах: "Они были приобретены: 96 год, наверное, 2001-й и последнюю я купил дочери на 25-летие в 2010 или 11 году".

"Мой сын живет здесь. И работает в "Смарт-Холдинге". А дочка окончила школу там (в России. - Gazeta.ua)", - добавил нардеп.

Также Новинский рассказал, что молится за руководителя Русской православной церкви Кирилла, который называет войну в Донбассе "гражданской войной".

"Всегда. Не только по воскресеньям. Я за него молюсь каждый день", - заявил Новинский.

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27 июля в эфире российского пропагандистского телешоу нардеп Вадим Новинский заявил о "гражданской войне" и "кровопролитии", если в Украине появится единая поместная церковь.