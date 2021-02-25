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четверг, 25 февраля 2021 16:27

Бывший "регионал" Новинский купил долю в облэнерго

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Бывший &quot;регионал&quot; Новинский купил долю в облэнерго
Вадим Новинский прошел в парламент нынешнего созыва по мажоритарному округу в Николаеве. Фото: "Радіо Свобода"

Кипрская компания Smart Holding бывшего "регионала" и действующего нардепа Вадима Новинского приобрела 29,795% акций "Харківобленерго" и "Харківенергозбут".

Договоры купли-продажи акций обеих компаний подписали 21 декабря прошлого года. Сделки были одобрены Антимонопольным комитетом.

Ранее 29,8% акций "Харківобленерго" владела Garensia Enterprises, связанная с группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина. По данным системы Youcontrol, накануне сделки этим пакетом акций владел россиянин Владимир Лукьяненко, пишет "Економічна правда"

65% "Харківобленерго" принадлежит государству.

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Выходцу из России Вадиму Новинскому украинское гражданство предоставил указом Виктор Янукович в мае 2012-го. Получил паспорт "за выдающиеся заслуги перед Украиной".

В Украине владеет "Смарт-холдингом". Имеет активы в горно-металлургическом комплексе, судостроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансовом секторе, машиностроении.

В декабре 2016 года Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко в 2013 году. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана.

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