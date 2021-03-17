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среда, 17 марта 2021 09:46

Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"

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Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные &quot;пленки&quot;
Василий Грицак возглавлял СБУ в 2015-19 годах. Фото: Reuters

Бывший председатель СБУ Василий Грицак отрицает дружбу с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Об этом он заявил в эфире телеканала "Україна 24".

"Во-первых, скажу, что с июня 2019 года, когда я ушел в запас, я не дал ни одного комментария или интервью, потому что считаю, что бывший глава спецслужбы не должен ходить по эфирам и давать комментарии, поскольку война продолжается.

В голове много мыслей и есть что сказать, но сегодня тот случай, когда я решил высказаться. Меня можно обвинить в чем угодно, но точно не в дружбе с Медведчуком и не в том, что я работаю на страну-агрессора. Далее будут говорить факты", - сказал Грицак.

Так прокомментировал новые пленки с якобы разговором Медведчука и бывшего помощника Путина Владислава Суркова, на которых фигурирует его имя.

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В сети появилась новая аудиозапись предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. Участники беседы обсуждают боевика ДНР Кононова с позывным "Царь", поставку наличных в оккупированный Дебальцево, создание "совета городов". Упоминается фамилия Грицака.

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Дата
17
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