Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"

Василий Грицак возглавлял СБУ в 2015-19 годах. Фото: Reuters

Бывший председатель СБУ Василий Грицак отрицает дружбу с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком. Об этом он заявил в эфире телеканала "Україна 24".

"Во-первых, скажу, что с июня 2019 года, когда я ушел в запас, я не дал ни одного комментария или интервью, потому что считаю, что бывший глава спецслужбы не должен ходить по эфирам и давать комментарии, поскольку война продолжается.

В голове много мыслей и есть что сказать, но сегодня тот случай, когда я решил высказаться. Меня можно обвинить в чем угодно, но точно не в дружбе с Медведчуком и не в том, что я работаю на страну-агрессора. Далее будут говорить факты", - сказал Грицак.

Так прокомментировал новые пленки с якобы разговором Медведчука и бывшего помощника Путина Владислава Суркова, на которых фигурирует его имя.

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В сети появилась новая аудиозапись предполагаемого разговора между Медведчуком и Сурковым. Участники беседы обсуждают боевика ДНР Кононова с позывным "Царь", поставку наличных в оккупированный Дебальцево, создание "совета городов". Упоминается фамилия Грицака.