Бывшие "регионалы" оказались самыми большими пустозвонами в Раде

Бывшие "регионалы" не голосуют за антикоррупционные законы и не называют Россию агрессором. Фото: УНІАН

"Оппозиционный блок" имеет наименьший показатель выполнения предвыборной программы среди шести парламентских фракций.

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info

Сейчас частично реализованы лишь 50% положений. Причина - бывшие "регионалы" чаще других не поддерживают законы, которые соответствуют программным обязательствам.

В своей предвыборной программе "Оппоблок" обещал "искоренить коррупцию" и "ликвидировать тендерную мафию в стране". Однако в дальнейшем не поддержал целый ряд ключевых законопроектов по борьбе с коррупцией, в том числе на тендерах.

Фракция не дала ни одного голоса за закон о новых правилах государственных закупок и запуске системи электронных торгов ProZorro.

Ноль голосов получили законы, регулирующие деятельность новых антикоррупционных органов: Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Нацагентства по предупреждению коррупции, а также о спецконфискации.

Закон о Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, поддержал только один "оппоблоковец" - Андрей Киселев.

Несмотря на обещание "обеспечить доступность административных услуг, защитить бизнес от бюрократического произвола", фракция "Оппоблок" не дала ни одного голоса за закон об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляции) во втором чтении.

А также полностью провалила голосование за закон о повышении пенсий и госбюджеты на 2015-2018 гг., хотя обещала в программе "провести индексацию зарплат и пенсий".

Кроме того, в 2014-м "Оппозиционный блок" обещал "обеспечить реинтеграцию Донбасса", но когда в парламенте принимался соответствующий закон, голосовал "против". Закон называет Россию агрессором и оккупантом.

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Украинцы избрали Верховную Раду восьмого созыва на внеочередных выборах 26 октября 2014-го. В парламент прошли: "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко", "Самопомич", "Опозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батьківщина". В Раде работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий и 198 - в одномандатных округах. Свои полномочия парламент должен прекратить в 2019 году.