Бывшему командиру "Беркута" сообщили о подозрении

Командира "Беркута" подозревают в теракте. Фото: УНІАН

Бывшему командиру "Беркута" в Харьковской области сообщили о подозрении в организации теракта и убийств митингующих 18 февраля 2014 в центре Киева.

Он пытался помешать движению митингующих в Верховную Раду для поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, говорится в сообщении офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел Украины и ГУ МВД Украины в Киеве, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Экс-правоохранитель обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками "Беркута" специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим", - говорится в сообщении.

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Действия силовика привели к убийству трех митингующих, причинении тяжких телесных повреждений 14 лицам, средней тяжести - 59, легких - 123 и причинивших физическую боль трем лицам.

Шевченковский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущества ексглавы Администрации президента, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен Виктора Януковича - Андрея Клюева. Имущество изъяли в 2016 во время обыска дома родителей Клюева, в рамках дела о расследовании убийства на Майдане во время Революции Достоинства.