Бывшего заместителя министра Грымчака этапировали

На этапировании настаивали детективы, говорит жена экс-чиновника

Подозреваемого в злоупотреблениях бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака перевезли из Черниговского изолятора в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Об этом в четверг сообщила в Facebook его жена Юлия.

"Сегодня утром Юру этапировали. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях.

Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе. Ни одного нарушения со стороны арестанта не было", - написала она.

Жена Грымчака отметила, что детективы обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, "но на этот час не знают также ничего".

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Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа по подозрению в вымогательстве $1,1 млн. Действия экс-заместителя министра квалифицированы по статьям "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "Злоупотребление влиянием". 15 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении содержания Грымчака под стражей.