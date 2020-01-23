Бывшего заместителя министра Грымчака этапировали

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 2268
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 2710
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1152
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 837
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 639
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3825
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 945
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1602
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 900
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
10
5
9
4
Сожгли офис партии Шария
Сожгли офис партии Шария
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента
В Раде начали новую традицию
В Раде начали новую традицию
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
Видео
Все видео
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Арахамия в Давосе раздавал комментарии кремлевским пропагандистам
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1359
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1683
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2997
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2133
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2925
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 января 2020
Просмотров: 9
Дорога назад
На світі є кілька місць, де, мабуть, зосталось багато мене. І те, чим я є тепер, менше, ніж те, що є там. Інакше важко пояснити, з якої причини туди ...
четверг, 23 января 2020 16:34

Бывшего заместителя министра Грымчака этапировали

  Комментировать
Бывшего заместителя министра Грымчака этапировали
На этапировании настаивали детективы, говорит жена экс-чиновника

Подозреваемого в злоупотреблениях бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака перевезли из Черниговского изолятора в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

Об этом в четверг сообщила в Facebook его жена Юлия.

"Сегодня утром Юру этапировали. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях.

Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе. Ни одного нарушения со стороны арестанта не было", - написала она.

Жена Грымчака отметила, что детективы обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, "но на этот час не знают также ничего".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грымчака не выпустили из-под стражи

Юрия Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа по подозрению в вымогательстве $1,1 млн.

Действия экс-заместителя министра квалифицированы по статьям "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "Злоупотребление влиянием".

15 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о продлении содержания Грымчака под стражей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшего заместителя министра Грымчака этапировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

500 тысяч людей на Майдане. Как проходила инаугурация президента

Самое читаемое
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
Популярная призерка фитнес-турниров оказалась звездой порно
18
 Просмотров: 104273
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 24905
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
Дорофеева показала неприлично высокую линию бикини
6
 Просмотров: 21609
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
 2 Просмотров: 9720
Нашли с перерезанным горлом и улыбкой: подробности убийства военного
Нашли с перерезанным горлом и улыбкой: подробности убийства военного Просмотров: 6210
Политика
Кризис с трезубцем: Великобритания поставила точку
Кризис с трезубцем: Великобритания поставила точку Просмотров: 747
"Слуги народа" все решили: эксперт рассказал о конкурсе на руководителя ГАСИ
"Слуги народа" все решили: эксперт рассказал о конкурсе на руководителя ГАСИ 1 Просмотров: 225
Зеленский сделал украинцами 181 россиянина
Зеленский сделал украинцами 181 россиянина 1 Просмотров: 459
Зеленский помолился у Стены плача
Зеленский помолился у Стены плача 1 Просмотров: 441
Бывшим нардепу и чиновнику правительства инкриминируют хищение на 54 млн грн - СМИ
Бывшим нардепу и чиновнику правительства инкриминируют хищение на 54 млн грн - СМИ Просмотров: 729
Больше всего комментируют
11
Это реванш: заявление семей Героев Небесной сотни, активистов и военных
3
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
3
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
2
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
2
Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение
Голосов: 14587
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua