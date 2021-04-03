Бывшего судью Чауса похитили - адвокат

Жена обратилась к правоохранителям с заявлением о похищении мужа. Фото: УНН

Появилась информация, что в Молдове похитили бывшего судью Днепровского суда Киева Николая Чауса.

Жена судьи обратилась к его бывшему адвокату Ростиславу Кравцу. Заявила о похищении человека, сообщает "24 канал".

"Только что из Кишинева позвонила жена моего бывшего клиента, экс-судьи Днепропетровского районного суда Николая Чауса, и сообщила, что ее мужа там похитили. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на ситуацию. Полиция Молдовы начала расследование. Это не шутка и сегодня не 1 апреля", - написал Кравец.

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В Украине Чауса обвиняют в сфабрикованном решении против участников Автомайдана. Он был в списке на люстрацию Министерства юстиции. В 2016 году НАБУ разоблачило его в получении взятки. Из-за судейского иммунитета Чауса не смогли задержать, ему удалось сбежать в Молдову.

Украинскому судье Николаю Чаусу окончательно отказали в политическом убежище в Молдове. Решение приняла коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.