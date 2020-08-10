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понедельник, 10 августа 2020 19:48

Бывшего нардепа посадили на 7 лет - СМИ

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Бывшего нардепа посадили на 7 лет - СМИ
Шепелеву дали 7 лет тюрьмы. Фото: УНИАН

Деснянский районный суд Киева вынес приговор бывшему народному депутату Александру Шепелеву.

Он получил 7 лет тюрьмы за побег из Украины, будучи под арестом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст приговора, который есть у них в распоряжении.

Шепелева в 2013 году задержали в Венгрии. Его подозревают в причастности к ряду преступлений.

В 2014 году его выдали Украине. Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Фигуранту удалось убежать из больницы скорой помощи и покинуть страну.

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Деснянский суд признал его виновным в побеге и в даче взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины за создание условий для побега. Шепелева приговорили к 7 годам лишения свободы со штрафом в 8,5 тыс. грн и конфискацией имущества.

6 июля из Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи убежал бывший народный депутат Александр Шепелев, который подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях. По неофициальным данным, на нем "висит" пять убийств.

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