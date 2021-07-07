Бывшего министра перевели на домашний арест

Рудьковскому сообщали о подозрении в марте. Фото: программа Дмитрия Гордона

Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому с содержания под стражей на ночной домашний арест. Об этом сообщил "Укрінформ" со ссылкой на комментарий в Офисе генерального прокурора.

Суд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра.

Срок действия ночного домашнего ареста - до 2 сентября 2021 года, пишет "Українська правда"

"Подозреваемому запрещено с 22:00 до 06:00 оставлять место своего проживания в Киевской области за исключением предоставления последнему неотложной медицинской помощи.

Постановление Печерского районного суда может быть обжаловано и отменено по жалобе прокурора Офиса генерального прокурора, так как это суд первой инстанции", - сказали в СБУ.

3 марта Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Позже суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В начале 2012 года руководителя газодобывающей компании похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, пытали и требовали от него и его родственников заплатить $200 млн несуществующего долга, по данным следствия.

Николай Рудьковский был одним из нардепов, кто голосовал за пакет "диктаторских законов" 16 января 2014 года.