Бывшего министра перевели на домашний арест

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Просмотров: 108
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 126
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 333
Вспышка Covid-19 может начаться раньше осени. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 может начаться раньше осени. Назвали сроки
Просмотров: 333
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 981
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
10 Просмотров: 981
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2466
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1764
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 441
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 684
Фото
Все фото
6
11
6
7
3
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
Порошенко: следующий комплект оптической разведки собираем для 72-й бригады имени Черных Запорожцев
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Видео
Все видео
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
"Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО
"Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
"Голос" топят - сети гудят из-за Рудык
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Рудик не захотела говорить о своем гражданстве
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
Шкарлет дал кандидата наук "главному охраннику" Медведчука
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 441
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2421
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 234
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1116
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2466
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
Просмотров: 9
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
среда, 07 июля 2021 16:59

Бывшего министра перевели на домашний арест

  Комментировать
Бывшего министра перевели на домашний арест
Рудьковскому сообщали о подозрении в марте. Фото: программа Дмитрия Гордона

Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому с содержания под стражей на ночной домашний арест. Об этом сообщил "Укрінформ" со ссылкой на комментарий в Офисе генерального прокурора.

Суд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра.

Срок действия ночного домашнего ареста - до 2 сентября 2021 года, пишет "Українська правда"

"Подозреваемому запрещено с 22:00 до 06:00 оставлять место своего проживания в Киевской области за исключением предоставления последнему неотложной медицинской помощи.

Постановление Печерского районного суда может быть обжаловано и отменено по жалобе прокурора Офиса генерального прокурора, так как это суд первой инстанции", - сказали в СБУ.

3 марта Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Позже суд ему избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В начале 2012 года руководителя газодобывающей компании похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, пытали и требовали от него и его родственников заплатить $200 млн несуществующего долга, по данным следствия.

Николай Рудьковский был одним из нардепов, кто голосовал за пакет "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшего министра перевели на домашний арест». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Министра довели до самоубийства

Сомнительное стечение обстоятельств. Осудили виновных во взрыве Чернобыля

Как Дания победила Англию

Самое читаемое
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
Дочь Брюса Уиллиса показала жаркие фото
4
 Просмотров: 39015
&quot;Не мова, а блевота какая-то&quot;, - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
 4 Просмотров: 7434
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни
Церковный праздник 6 июля. Кому молиться, чтобы вылечить болезни Просмотров: 5895
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 5229
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
Чем кормят больных в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 4554
Политика
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
 Просмотров: 117
"Это реинкарнация режима Януковича" - Турчинов отреагировал на дело генерала Павловского и "Кузни на Рыбацком"
"Это реинкарнация режима Януковича" - Турчинов отреагировал на дело генерала Павловского и "Кузни на Рыбацком" Просмотров: 72
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
Рупоры Медведчука закрыли - антиукраинская пропаганда осталась. "Ватный шабаш" продолжается на другом телеканале
 Просмотров: 504
Из-за токсичных персонажей, приближенных к Коломойскому, встреча Зеленского и Байдена под угрозой - политолог
Из-за токсичных персонажей, приближенных к Коломойскому, встреча Зеленского и Байдена под угрозой - политолог Просмотров: 162
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
31
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
10
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 7614
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть