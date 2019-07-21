Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны

Фото: president.gov.ua

В Украине уже 8-й час проходят выборы в Верховную Раду.

Первые лица государства и политические лидеры не откладывают свой гражданский долг "на потом".

Проголосовал уже президент Владимир Зеленский и председатель его партий "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Последний даже успел вступить в перепалку с женщиной, которая пришла на участок голосовать.

Посетили участки премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Также свои голоса отдали другие лидеры олитсил: Петр Порошенко, Олег Ляшко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко.

Политики на участках активно дают комментарии и делают селфи с украинцами.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей. По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали более 20% избирателей.