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четверг, 15 июля 2021 12:42

"Бюджетная резолюция - расписка в беспомощности власти" - Порошенко требует увеличить субсидии и зарплаты

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&quot;Бюджетная резолюция - расписка в беспомощности власти&quot; - Порошенко требует увеличить субсидии и зарплаты
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Бюджетная декларация на последующие годы - это расписка в собственной беспомощности"

Каждая украинская семья платит высокую цену за непрофессионализм власти Зеленского низкими зарплатами и заоблачными тарифами.

Об этом заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он призвал предусмотреть в Бюджетной резолюции на следующие три года средства на увеличение субсидий и зарплат - в частности, медикам, учителям и военным.

"Бюджетная декларация на последующие годы - это расписка в собственной беспомощности, явка с повинной", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в Зеленского не способны воспользоваться беспрецедентно благоприятными для Украины конъюнктурой внешних рынков, начиная от зерна и заканчивая черными металлами.

"Он не знает, как обратить это на пользу для кармана каждого рядового украинского гражданина. Каждая украинская семья сейчас платит высокую цену за непрофессионализм и полную управленческую беспомощность власти. Платит низкими зарплатами, мизерными пенсиями, заоблачными тарифами, высокими ценами", - констатирует Порошенко.

По его словам, Бюджетная резолюция свидетельствует об отсутствии каких-либо экономической стратегии.

"Ибо дороги, безусловно, надо строить, но два года назад за эти же деньги строилось в два раза больше километров. Сейчас это "большое крадивництво" идет не в карман любой другой команды, а в его личный карман", - говорит Порошенко .

Он также напомнил, как год назад Зеленский обещал вдвое снизить тарифы. "А стоимость одной платежки сейчас выросла более чем на 50%. Количество семей, получающих субсидии, наименее защищенные слои населения, сократилось более чем вдвое - с 7 млн ​​до 3 млн. А расходы на субсидии из государственного бюджета также сократились в 2,5 раза - с 73 млрд грн до 36", - отметил пятый президент.

"Мы требуем, чтобы Бюджетная резолюция предусматривала существенное увеличение расходов на субсидии, так же были внесены изменения в закон о государственном бюджете. Мы требуем повышения заработной платы, денежного обеспечения контрактников, которое последний раз увеличивались еще по моему поручению в начале 2019 года. Должні выполнить обязательства перед учителями, врачами, отказаться от увеличения налогов на средний класс, сосредоточиться на ключевых реформах и восстановлении доверия инвесторов. Ибо конец эпохи бедности наступит, но не в ваше время, господа "слуги", - резюмирует Порошенко.

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Дата
15
июля

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