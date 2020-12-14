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понедельник, 14 декабря 2020 11:31

Бюджет и продолжение закона об "особом статусе": что будет делать Рада на этой неделе

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Бюджет и продолжение закона об &quot;особом статусе&quot;: что будет делать Рада на этой неделе
Бюджет будут рассматривать во вторник. Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит проект государственного бюджета на 2021. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Завтра будут рассматриваться два законопроекты, наработанные рабочей группой, связанные с деятельностью НАПК с учетом позиций в решении Конституционного суда. Насколько понимаю, достаточно компромиссную позицию занимают все фракции и группы. Сможем рассмотреть этот вопрос завтра перед бюджетом", - сказал Разумков.

Спикер призвал нардепов "не превращать работу парламента в неприятную практику, когда снова появляются бюджетные новогодние ночи".

"Хотелось бы верить, что завтра сможем рассмотреть все необходимые законопроекты и их принять. Для того, чтобы создать предпосылки вхождения в новый год с полным финансовым пониманием, что будет происходить с 1 января", - сказал Разумков.

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Во вторник парламент рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона о "особом статусе" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"На четверг - законопроект инвестиционные няни, на повторное второе чтение. Желательно его принять в конце этого года", - рассказал спикер.

В пятницу - час вопросов к правительству.

"Я так думаю многие не будет менять уже традиционную практику и предложит пригласить министра здравоохранения Степанова", - сказал Разумков.

Он рассказал, что в аппарате Верховной Рады переболели или болеют Covid-19 211 работников. Среди нардепов - 128.

В Верховной Раде обсуждается ряд кадровых назначений в правительстве. Министр здравоохранения Максим Степанов останется на посту минимум до конца локдауна, сообщают в депутатских кругах.

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