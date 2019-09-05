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четверг, 05 сентября 2019 17:24

Был в розыске - стал нардепом: журналисты поймали заместителя Пшонки в Раде

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Был в розыске - стал нардепом: журналисты поймали заместителя Пшонки в Раде
По версии прокуратуры, нынешний нардеп Кузмин мог скрываться в оккупированном Крыму или России.

Бывшего заместителя генпрокурора беглого Виктора Пшонки Рената Кузьмина, которого разыскивали правоохранители, журналисты нашли в стенах Верховной Рады.

Об этом сообщает Bihus.info

На видео журналист пытается поговорить с Кузьминым в кулуарах, но тот избегает разговора и идет за дверь.

Ренат Кузьмин прошел в парламент по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь" и получил удостоверение народного депутата.

СМИ позвонили правоохранителям и сообщили о его местонахождении.

Кузьмин исчез из Украины в июне 2014-го года, напоминает Bihus.info. Тогда сразу после проигрыша на президентских выборах, прокуратура и полиция объявили его в розыск.

Ему инкриминировали превышение полномочий. В частности, при задержании в 2010-м Юрия Луценко за дела, когда тот возглавлял МВД. В сентябре 2015 года Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

На допросы и заседание суда Кузьмин не ходил до последнего. Зато сам судился. А через соцсети заявлял, что все дела надуманы, а он не в розыске и не прячется.

Журналисты утверждают, что в их распоряжении есть данные обо всех официальных пересечения границы Кузьминым с 2012 года.

29 путешествий - Париж, Ницца, Берлин, Москва. В мае 2014-го вояжи резко обрываются.

"На наш вопрос, где Кузьмин был последние 5 лет, он не ответил ни в соцсети, ни при встрече в кулуарах Верховной Рады. Не знают, где был Кузьмин и его коллеги по партии. По версии прокуратуры, он мог скрываться в Крыму или России", - резюмирует СМИ.

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Ренат Кузьмин запомнился тем, что на празднике бывшего нардепа-регионала Яна Табачника играл на рояле уголовную песню "Мурка".

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