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суббота, 25 сентября 2021 16:29

Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"

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Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по &quot;вагнеровцам&quot;
Показания Бурбы смогли заслушать только депутаты от "Слуги народа". Фото: censor.net

25 сентября Следственная комиссия Верховной Рады по "Вагнергейту" провела заседание в Министерстве обороны.

Заседание перенесли из стен парламента, чтобы ограничить доступ депутатам оппозиции на допрос бывшего начальника ГУР МО Василия Бурбы. Об этом на странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отмечает, что в результате показания Бурбы смогли заслушать только депутаты от "Слуги народа".

"По данным источников Цензор.НЕТ в комиссии, на допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых я писал в своих статьях по данному скандалу, и привёл много деталей и фактов, которые подтверждают предательство и утечку информации в КГБ Беларуси из офиса президента Украины.

Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном, и был детально согласован.

Провал спецоперации произошёл после совещания в кабинете президента Зеленского.

Приказ о переносе спецоперации дал глава офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, надо действовать быстро.

После задержания террористов в Минске и обращения России вернуть их в Москву Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможного предательства. Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента", - пишет Бутусов.

По его словам, Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

"Таким образом, официально под протокол опровергнуты все лживые заявления, которыми офис Зеленского пытался более года скрыть факт предательства и помещать наследованию провала спецоперации.

Интересно, сколько ещё будут бездействовать правоохранительные органы. Показания Бурбы должны быть немедленно приобщены к материалам уголовного дела. А депутаты парламента обязаны получить доступ к расследованию, которое необходимо в интересах национальной безопасности", - подчеркнул Бутусов. Источник: https://censor.net/ru/n3290362

Цензор.НЕТ
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Дата
25
сентября

Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

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