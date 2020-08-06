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четверг, 06 августа 2020 17:02

Букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского

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Букмекеры высоко оценивают шансы Пальчевского
Букмекеры высоко оценивают шансы Андрея Пальчевского стать мэром Киева. Фото: Без купюр

Известная букмекерская компания обновила коэффициенты на победу кандидатов на должность столичного городского головы, которые пройдут 25 октября этого года.

Согласно последним данным, шансы известного бизнесмена и общественного деятеля Андрея Пальчевского стать мэром значительно выросли. На такой результат принимают ставки с коэффициентом 2,5. Раньше за него "давали" - 4,0.

Значительно меньше верят в кандидата от партии "Сила и Честь" Игоря Смешко - 6,00. На победу "Слуги народа" Ирины Верещук дают аж 15,00. Шансы Сергея Притулы и Алексея Гончаренко оценивают "как призрачные", а потому коэффициент составляет целых 50,00.

В то же время, букмекеры расценивают попадание политической силы "Победа Пальчевского" в Киевсовет, как свершившийся факт, а потому принимают ставки на то, удастся ли набрать более 6.5% с коэффициентом 1,87.

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06
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