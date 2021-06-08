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вторник, 08 июня 2021 11:30

Будущий президент Украины загремел за решетку

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Будущий президент Украины загремел за решетку
Януковича избрали президентом через 37 лет после того, как он отсидел в тюрьме. Фото: Reuters

51 год назад, 8 июня 1970-го, суд города Енакиево, что в Донецкой области, приговорил Виктора Януковича к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Янукович, которому тогда было 19 лет, получил приговор по статье Уголовного кодекса УССР о причинении телесных повреждений средней тяжести.

Срок отсидел полностью и на свободу вышел 8 июня 1972 года, писало издание "Українська правда".

Перед этим в декабре 1967-го Янукович получил приговор по статье "грабеж, соединенный с насилием или совершенный по предварительному сговору группой лиц".

Ему присудили три года лишения свободы с отбытием наказания в трудовой колонии для несовершеннолетних. Потом срок наказания уменьшили до полутора года.

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Спустя 37 лет после того, как Янукович вышел из тюрьмы, в феврале 2010-го украинцы избрали его президентом. Януковичу было 59 лет. Во втором туре за него проголосовали 12 481 266 избирателей, то есть 48,95%, за Юлию Тимошенко - 45,47%.

Янукович сбежал из Украины, когда состоялась Революции достоинства. В 2015 году Верховная Рада лишила его звания президента.

В Офисе президента Владимира Зеленского работают кадры времен правления Януковича. Действующий заместитель руководителя ОП Олег Татаров занимал тогда должность в МВД и регулярно публично комментировал события на Майдане, распространял обвинения в адрес протестующих. Янукович награждал Татарова званием "Заслуженный юрист Украины".

24 января 2019-го Оболонский райсуд города Киева заочно признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

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Дата
08
июня

Будущий президент Украины загремел за решетку

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