Будущий глава Пентагона назвал приоритетом поддержку Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 432
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1305
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 558
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 396
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 684
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1458
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 981
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 972
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
7
5
7
3
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Видео
Все видео
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
Человек "продавал" должности в ОП за $200 тыс.
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
На выборах мэра Одесса избрала меньшую опасность
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1305
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3744
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2106
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6714
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 января 2021
Просмотров: 36
Записка в кишені
Наталка, з якою познайомились у студентському гуртожитку, любила передаровувати речі. Так парфуми від матері з'явилися на полиці в одногрупниці ...
среда, 20 января 2021 07:24

Будущий глава Пентагона назвал приоритетом поддержку Украины

  Комментировать
Будущий глава Пентагона назвал приоритетом поддержку Украины
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин назвал поддержку Украины приоритетом для США на фоне ее борьбы с российской агрессией. Фото: REUTERS

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин назвал поддержку Украины в сфере безопасности и обороны приоритетом на фоне ее борьбы с российской агрессией.

Остин отметил, что "твердо поддерживает проведение учений, обеспечения оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации". Об этом он сообщил накануне слушаний в Сенате, пишет "Укринформ".

"Поддержка США в сфере безопасности с целью наращивания потенциала украинских сил должна оставаться приоритетом", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При Байдене будем иметь План действий по членству в НАТО

Он также поддержал позицию кандидата на пост главы американского Государственного департамента Энтони Блинкена о предоставлении Украине летального оружия, "необходимого для защиты". Так, будущий глава Пентагона пообещал продолжать активно оценивать потребности нашего государства в помощи и вносить коррективы, если они необходимы.

По его словам, Украине необходимо достичь "устойчивого прогресса в области управления и антикоррупционных реформ".

Для утверждения Остина в должности верхняя палата американского Конгресса должна провести общее голосование.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации Байдена предоставить летальное оружие Украине. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будущий глава Пентагона назвал приоритетом поддержку Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

От обвала трибун на корриде погибли 222 человека

Спортсменам не включали национальные гимны

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Пленники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 1 Просмотров: 11313
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 8901
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 7290
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 6300
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 6057
Политика
У Байдена назвали главную угрозу для украинцев
У Байдена назвали главную угрозу для украинцев Просмотров: 324
Кандидат на пост госсекретаря США выразил свою позицию относительно летального оружия для Украины
Кандидат на пост госсекретаря США выразил свою позицию относительно летального оружия для Украины Просмотров: 549
Зеленский потребовал аудита тарифов по газу
Зеленский потребовал аудита тарифов по газу Просмотров: 306
Для молодых деятелей искусства назначили почти 200 стипендий
Для молодых деятелей искусства назначили почти 200 стипендий Просмотров: 54
На Закарпатье отменили все решения о региональных языках
На Закарпатье отменили все решения о региональных языках Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
6
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 18857
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть