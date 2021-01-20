Будущий глава Пентагона назвал приоритетом поддержку Украины

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин назвал поддержку Украины приоритетом для США на фоне ее борьбы с российской агрессией. Фото: REUTERS

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин назвал поддержку Украины в сфере безопасности и обороны приоритетом на фоне ее борьбы с российской агрессией.

Остин отметил, что "твердо поддерживает проведение учений, обеспечения оборудованием и консультативную поддержку, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации". Об этом он сообщил накануне слушаний в Сенате, пишет "Укринформ".

"Поддержка США в сфере безопасности с целью наращивания потенциала украинских сил должна оставаться приоритетом", - отметил он.

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Он также поддержал позицию кандидата на пост главы американского Государственного департамента Энтони Блинкена о предоставлении Украине летального оружия, "необходимого для защиты". Так, будущий глава Пентагона пообещал продолжать активно оценивать потребности нашего государства в помощи и вносить коррективы, если они необходимы.

По его словам, Украине необходимо достичь "устойчивого прогресса в области управления и антикоррупционных реформ".

Для утверждения Остина в должности верхняя палата американского Конгресса должна провести общее голосование.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации Байдена предоставить летальное оружие Украине. Он подчеркнул, что правительство Обамы так и не реализовало этой инициативы - в отличие от администрации Трампа.