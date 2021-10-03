"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО

Президент заявил, что СНБО "ставит на место предателей государства". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал деятельность Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский считает, что до его президентства все говорили, что СНБО - "это кладбище". Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам собрания фракции "Слуга народа".

"Относительно СНБО. Это что был реальный орган? Он работал до меня? Были какие-то решения? И все говорили, что это кладбище. Некуда девать министров, нельзя их просто уволить, надо их туда отправлять. Был реальный Совет национальной безопасности и обороны, принимавшей серьезные решения? Начало войны, серьезная санкционная политика, отдать Крым, отправить туда войска. Что делал СНБО, когда у нас забирали наши территории?", - отметил Зеленский.

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По словам президента, этот орган "ставит на место предателей государства".

"И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: "А что они себе позволяют?". На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Неправильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет", - заявил глава государства.

В деле покушения на первого помощника президента Сергея Шефира правоохранители вызвали много людей с "очень известными именами". Об этом во время брифинге 3 октября сообщил президент Владимир Зеленский.