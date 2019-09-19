Будет Офис генерального прокурора: приняли закон от Зеленского

Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры от Зеленского.
За него проголосовали 259 депутатов, пишет pravda.com.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" впервые раскритиковали решение Зеленского
Закон ликвидирует военную прокуратуру, уменьшит штат прокуроров и приостановит деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021-го.
Генеральную прокуратуру переименуют в "Офис генерального прокурора". Руководитель структуры будет обязан иметь высшее образование.
13 сентября Верховная Рада уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Решение поддержал 341 депутат. Представление о роспуске внес президент Владимир Зеленский.
×
Комментарии