Будет Офис генерального прокурора: приняли закон от Зеленского

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13 сентября Верховная Рада уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Решение поддержал 341 депутат. Представление о роспуске внес президент Владимир Зеленский.

Генеральную прокуратуру переименуют в "Офис генерального прокурора". Руководитель структуры будет обязан иметь высшее образование.

Закон ликвидирует военную прокуратуру, уменьшит штат прокуроров и приостановит деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021-го.

За него проголосовали 259 депутатов, пишет pravda.com.ua.

Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры от Зеленского.

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