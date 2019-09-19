Будет Офис генерального прокурора: приняли закон от Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 117
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1026
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 1827
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 900
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3798
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 315
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1062
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2097
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 927
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 801
Фото
Все фото
4
4
6
4
4
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
&quot;Нет обратной связи&quot; - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
&quot;Одна из главных войн - дипломатическая&quot; - Зеленский представил Пристайко
"Одна из главных войн - дипломатическая" - Зеленский представил Пристайко
Зеленский снова приехал в Раду
Зеленский снова приехал в Раду
Видео
Все видео
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание
Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
"Слуга народа" не выполнила первое обещание
"Слуга народа" не выполнила первое обещание
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 3798
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5004
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31158
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1197
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
четверг, 19 сентября 2019 12:51

Будет Офис генерального прокурора: приняли закон от Зеленского

  Комментировать
Будет Офис генерального прокурора: приняли закон от Зеленского
Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры от Зеленского. Фото: rbc.ua

Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры от Зеленского.

За него проголосовали 259 депутатов, пишет pravda.com.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" впервые раскритиковали решение Зеленского

Закон ликвидирует военную прокуратуру, уменьшит штат прокуроров и приостановит деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021-го.

Генеральную прокуратуру переименуют в "Офис генерального прокурора". Руководитель структуры будет обязан иметь высшее образование.

13 сентября Верховная Рада уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Решение поддержал 341 депутат. Представление о роспуске внес президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будет Офис генерального прокурора: приняли закон от Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 58014
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 32016
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 25128
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 19190
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 17949
Политика
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
4
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
 Просмотров: 117
Кличко просит распустить Киевский городской совет
Кличко просит распустить Киевский городской совет Просмотров: 234
Правительство анонсировало масштабные чистки в Госгеокадастре
Правительство анонсировало масштабные чистки в Госгеокадастре 1 Просмотров: 387
Суд отменил арест Ефремова
Суд отменил арест Ефремова 1 Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
11
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
7
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
4
Порошенко снова не пришел на допрос
3
Назвали имена членов Совета по вопросам свободы слова при Зеленском
3
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
Голосов: 11611
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua