Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами

По словам Зеленского, пока Украина не может позволить высокие зарплаты министрам. Фото: Prm

Президент Владимир Зеленский объяснил позицию по зарплатам министров в Украине.

По его слава, с работниками Кабмина, которые не удовлетворены своими зарплатами, придется прощаться. Об этом говорится в видеоролике разговора Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

"Я хочу иметь общее мнение с вами, с теми или другими министрами, что вот такие заработные платы могут быть сегодня в Украине, в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Вот когда вы и ваше правительство поднимете эту экономику - можем поднимать эти заработные платы.

И если кто-то из министров действительно ... и нам, к сожалению, с вами будет сложно прощаться с кем-то из них из-за того, что они не могут работать на ту или иную зарплату, которую вы предложите им, если даже будет сложно с ними прощаться - придется прощаться. Мы не можем себе сегодня это позволить", - сказал президент.

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По его словам, в то же время, зарплаты "должны быть нормальными", на которые можно нормально жить, и соответствовать статусу чиновников.

"Я очень вас прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей этих компаний", - подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разъединения министерств, которые объединили в начале работы этого правительства. Зеленский сказал, что решение об объединении министерств было правильным, но приишло время его пересмотреть.