Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"

В парламенте будущего созыва будет 254 "слуг народа" .Фото: Shutterstock

Во фракции "Слуга народа" 1-2% людей не поддерживали Революцию достоинства и не считают Россию страной-агрессором.

Об этом сказал вероятный глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Радио НВ".

"У меня есть ценностные конфликты с несколькими депутатами, которые имеют пророссийские взгляды, антимайданные. У меня нет с ними продуктивных отношений", - сказал политик.

Он отметил, что эти люди зашли в Верховную Раду по мажоритарным округам.

"Не влиятельный [этот пророссийский блок] вообще. Моя оценка - это 1-2 процента. И это условно пророссийские люди. Они не говорят, что нам нужно идти в Россию. А говорят, что не все так однозначно, нужно разбираться... Будем работать, перевоспитывать. Большинство должно задавать ролевую модель, на которую они должны быть настроены", - сказал Арахамия.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.