Будем лупить вас вашей же техникой: показали новые трофеи украинских воинов

Готовьтесь оккупанты, будем лупить вас вашей же техникой, заявил Ким. Фото: ua.news

Украинские военные захватили российский бронеавтомобиль "Тигр".

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким и опубликовал видео, на котором виден трофей.

"Теперь у меня есть трофейный тигр. Отжатый мужественно нашими ребятами. С работающей электроникой. Теперь я смогу еще больше повеселиться. Готовьтесь оккупанты, будем лупить вас вашей же техникой" – отметил он.

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5 марта в Николаеве Вооруженные силы выбили из города российских оккупантов и захватили вражескую технику, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.