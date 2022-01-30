Британские военные готовятся к "большому" развертыванию в Европе

Увеличение военного присутствия Великобритании в Европе должно дать четкий сигнал России. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО из-за угрозы усиления российской эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает АР.

По словам премьера, Великобритания готовится предложить НАТО "большое" размещение войск, оружия, военных кораблей и самолетов в Европе. Это связано ситуацией на границах Украины.

Предложение будет сделано начальникам войск НАТО на следующей неделе. После этого Лондон может удвоить примерно 1150 военнослужащих Великобритании, которые находятся в странах Восточной Европы, и оборонное оружие, направленное в Эстонию.

"Этот пакет пошлет четкий сигнал Кремлю - мы не будем терпеть их дестабилизирующую активность и всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом враждебности России", - сказал Джонсон.

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Также Джонсон приказал вооруженным силам Великобритании подготовиться к развертыванию по всей Европе на следующей неделе для поддержки союзников по НАТО.

Британский лидер подчеркнул, что если президент России Владимир Путин выберет "кровопролитие и разрушение" в Украине, это будет "трагедией для Европы".

"Украина должна быть свободна в выборе своего будущего", – отметил он.

В ближайшие дни премьер Британии Борис Джонсон посетит страны Восточной Европы. Также Джонсон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, премьер-министр собирается усилить свое присутствие в российско-украинском кризисе.