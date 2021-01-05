Босния не хочет отдавать икону из Луганска Украине

Додик не хочет отдавать украинскую икону. Фото: "Українська правда"

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик не будет возвращать икону Украине.

На пресс-конференции сказал, что вернет икону тем, от кого ее получил, передает "Балканский обозреватель".

Додик заявил, что историю об иконе сфабриковали в Боснии.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - сказал он.

Его слова не соответствуют действительности. Посольство Украины публично требует вернуть икону.

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Додик считает, что эта икона принадлежала семье из сербской части Боснии и Герцеговины.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - отметил Милорад Додик.

Посольство Украины не получило никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

Представители председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обратились в посольство Украины с требованием подтвердить, что подаренная Сергею Лаврову икона действительно принадлежит к культурному наследию страны.