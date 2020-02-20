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четверг, 20 февраля 2020 14:43

Бородянский верит, что "Битва экстрасенсов" помогла правосудию

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Бородянский верит, что &quot;Битва экстрасенсов&quot; помогла правосудию
Фото: tv.ua

Благодаря шоу "Битва экстрасенсов" правоохранительные органы раскрыли не один запутанное преступление.

Об этом высказался бывший председатель правления телеканала СТБ, а ныне министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Громадскому".

Чиновник отметил, что "Битва экстрасенсов" позволила коммерческом заказчику "увеличить доходы".

"И "Битва экстрасенсов" - это продукт, который привлекал довольно большую аудиторию. Можно по-разному оценивать "шлак / не шлак", но благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрьмы" , - сказал он.

Однако сам на вопрос, действительно верит в экстрасенсорику, ответил, что он "слабо верующий" человек.

Также Бородянский не считает проект дезинформацией.

"Дезинформация может вредить национальной безопасности, а здесь человек или верит, или не верит. Это в принципе драматическое произведение, который позволяет в такой форме, как документальная реальность, переживать эмоции", - отметил он. В то же время на замечание журналиста, что в программе нигде не сказано, что это документалистика или постановка, Бородянский согласился.

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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что сейчас проходит доработка законопроекта о дезинформации на основе полученных замечаний.

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