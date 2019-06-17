"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского

Майкл Щур рассказал о кандидатах партии "Слуга народу".

Среди кандидатов на парламентских выборах от партии "Слуга народу" президента Владимира Зеленского есть "оппоблоковци" и сторонники Советского Союза. Об этом шла речь в программе телеведущего Майкла Щура.

"Партия, которая имела рейтинг 40% еще до оглашения списка депутатов. Среди кандидатов много общественных активистов и вполне достойных людей.

Но кого интересуют достойные. Давайте поговорим о "всемирно известном медиа-менеджере" Александре Ткаченко - генеральном продюсере телеканала "1+1" олигарха Коломойского. Кажется в партии настолько стараются не афишировать никаких связей с Коломойским, что даже если бы он был в самом списке, его бы назвали "всемирно известным путешественником", который только что вернулся в Украину", - говорится в сюжете.

"Еще один работник "1+1" пойдет от "Слуга народу" в мажоритарном округе. Александр Дубинский - журналист и "борец с нацизмом", - продолжают ведущие и напоминают слова Дубинского "Слава Украине! Героям слава! Это приветствие по-сути является нацистским".

"И вот господин Дубинский, который открыл миру глаза на сущность приветствия "Слава Украине" сидит в зале с "кучей нацистов", как он их называет, и не покидает зал, когда президент Зеленский обращается к собравшимся, как настоящий "фюрер", - потроллил Майкл Щур.

"Интересно, обманула ли Владимира Зеленского вот эта политологиня Анастасия Рагимова, бывшая Даниленко, которая также поселилась в списке. Вот она выступает на съезде "Оппоблока" в 2014 году.

И не менее интересно, обманул ли господина Зеленского другой кандидат - "блоггер-графоман" Макс Бужанский, который будет баллотироваться в Днипре. Возможно, господин Зеленский и его команда не знали, что этот кандидат открыто выступал и выступает против Майдана. И неоднократно называл себя многолетним сторонником Партии регионов. Может они не знают, что он до сих пор ностальгирует по Советскому Союзу?", - говорится в сюжете.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.