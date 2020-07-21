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вторник, 21 июля 2020 13:18

Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос

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Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос
37% украинцев довольны деятельностью Владимира Зеленского на должности президента. фото https://www.facebook.com/zelenskiy95

В июле 2020 37% украинский довольны деятельностью Владимира Зеленского на должности президента.

При этом 59% респондентов дают противоположные оценки. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", сообщает УНИАН.

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Работой председателя Верховной Рады Разумкова довольны 25%, недовольны - 57%. Деятельностью премьер-министра шныряли довольны лишь 16%, не удовлетворены - 65% опрошенных.

Опроса Социологической группы "Рейтинг" проведен 16-17 июля 2020 среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2% Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в начале июля 2020 проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (37%). Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале июля 2020 три четверти украинцев (73,3%) сомневаются в честности и порядочности окружения Владимира Зеленского.

Опрошенные украинцы оценили работу Рады 9-го созыва. Лучше оценивают эффективность работу Верховной Рады текущего созыва молодежь и избиратели партии "Слуга народа". Хуже всего - избиратели "Европейской солидарности".

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