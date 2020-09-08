Большинство киевлян не доверяют Зеленскому - опрос

Киевляне недовольны тем, что делает президент. Фото: Владимир Зеленский в Facebook

Недовольство деятельностью президента Украины Владимира Зеленского выразили большинство жителей Киева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"34% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 61% - не удовлетворены. По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась", - отметили в отчете о результатах опроса.

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В сентябре 2019 года количество киевлян, недовольных деятельностью Зеленского, составляла 17% респондентов, 52% заявили, что полностью удовлетворены работой президента.

Опрос проводился с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Опрос показал, что 49% украинцев не доверяют президенту Владимиру Зеленскому. 44,4% граждан доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 3 по 9 июля. Верховной Раде не доверяют 75%, правительству – 72%, чиновникам – 78%.