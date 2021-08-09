Больше всего от "слуг": показали статистику зарегистрированных законопроектов в июле

Представители фракции "Слуга народа" участвовали в разработке 67 законопроектов. Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде в июле зарегистрировали 104 законопроекты. В июне их было 156. Президент Владимир Зеленский подал 6 инициатив, правительство премьера Дениса Шмыгаля - 11, народные депутаты - 87. Статистику подготовило издание "Слово и дело".

Представители фракции "Слуга народа" участвовали в разработке 67 законопроектив. Активно работали Галина Третьякова (15 законопроектив), Андрей Клочко (14) и Сергей Швец (13).

Депутаты от группы "За будущее" присоединились к разработке 29 законопроектив, представители фракции "Голос" - 23 законопроектов. Подписи членов группы "Доверие" стоят под 22 законопроектамы, активной была Лариса Билозир, которая принимала участие в написании 12 проектов. Представители фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" принимали участие в создании 14 законодательных инициатив, больше всего законотворческой деятельностью занимался Игорь Абрамович. В создании 13 законопроектов участвовали члены фракции "Европейская солидарность". На счету депутатов от "Батькивщины" 11 законопроектов.

Среди внефракционных депутатов больше всего законотворческой деятельностью занимался вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Среди шести законопроектив, поданных Владимиром Зеленским, есть ратификация соглашения с ЕБРР об участии Украины в Фонде восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, а также ратификация Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Также президент предложил внести изменения в закон о государственных наградах Украины.

Кабмин Шмыгаля предложил внести изменения в Бюджетный и Таможенный кодексы. Кроме того, подан правительственный законопроект об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

Если бы парламентские выборы проходили в конце июля, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил. Преодолели бы 5% проходной барьер "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Сила и честь". Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.