"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами

"Большая стройка" не будет двигать экономику. Зеленского ввели в заблуждение, считает Дубровский. Фото: RadioSvoboda

Дороги и другие государственные строения в бедных странах - источник коррупции и злоупотреблений. Украина не исключение. Однако рядовым водителям, которые видят выгоды от Киевской объездной дороги, будет безразлично, сколько на ней украли. Они оценят это как достижение Владимира Зеленского. О подводных камнях президентского проекта в интервью Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Дубровский.

15 июля будет 500 дней со старта президентского проекта "Большая стройка". Как оцениваете эту государственную инфраструктурную программу? Или это большой пиар-проект?

Нельзя отрицать, что в рамках этого проекта построили много дорог. Это важно. Об этом давно в Украине говорили. Если из села невозможно добраться до райцентра, нет приличной дороги, то оно приходит в упадок. Опорные школы в некоторых селах закрывают, детей нужно возить автобусами. А как возить, если нет дороги? Поэтому строительство дорог - это правильно. Вопрос в том, насколько прозрачно это происходит. Имеет место большое хищение бюджетных средств Есть закономерность, что строительство дорог - это одна из самых коррумпированных отраслей. Там легко завысить стоимость. Есть большое подозрение, подтвержденное данными, что сформировался картель из нескольких компаний, которые завышают цену. Они выигрывают тендеры, потому что под них условия пишет аффилированная компания. Скорее всего, имеет место большое хищение бюджетных средств. В подверженных коррупции странах государственные расходы идут на капитальное строительство именно потому, что оно пригодно для хищения.

Есть мнение, что такие проекты дают толчок экономике.

Это было утверждение советских экономистов - увеличение государственных расходов как-то оживляет экономический рост. Это неправильно. Увеличение расходов, если оно не в долг, а за счет повышения налогов, уменьшает темпы экономического роста. Есть положительная связь в странах, которые тратят менее 30 процентов от ВВП. А есть очень бедные страны, в которых ВВП через публичные финансы составляет 12-15 процентов. Но это не наша ситуация. Украина тратит 46 процентов от ВВП. У нас эти расходы чрезмерны. Увеличение их только уменьшает темпы экономического роста. Оно было бы за счет того, что государство инвестирует, создает рабочие места. А у нас происходит уничтожение рабочих мест, уничтожение ВВП в частном секторе. Это размыто по многим предприятиям и увидеть его сложно. Кто-то закрыл предприятие и поехал в Польшу, кто-то платит меньшие зарплаты. Когда государство создает рабочие места, это заметно. На этом спекулируют, дурачат людей, якобы государство оживляет экономический рост.

Президент Зеленский заявил, что благодаря проекту "БС" создали 200 тысяч рабочих мест.

Зеленский - один из тех, кого таким образом ввели в заблуждение, пользуясь его незнанием в экономике. Но он не уникален, многие так думают. Строительство дорог как таково способно улучшить наше благосостояние. Это правда. А что государственные расходы якобы повышают ВВП - не правда. Эти 46 процентов достигнуты за счет того, что у нас бюджетный дефицит вместо 2,5 процентов составил около 6. Эти дополнительные 3,5 процентов от ВВП пришлось одолжить или напечатать. Если занимают, то их придется выплачивать. Украина уже на обслуживание долга тратит 2,5-4 процента от ВВП. Это очень много. Мы столько тратим на армию. Относительно печати денег: мы сейчас имеем инфляцию из-за того, что в конце прошлого года немного напечатали, чтобы закрыть дыру в бюджете. Это все за наш счет. Чтобы по этим дорогам пользоваться, нужны автомобили

По каким критериям можно оценить эффективность программы "Большая стройка"?

Эффект оценить трудно, так как одновременно происходит несколько событий. Меняются цены на мировых рынках, меняются институты - вон открыли рынок земли. Это все влияет на ВВП. Развитие инфраструктуры в целом увеличивает его рост. Человеческий индекс тоже растет за счет того, что получают доступ к лучшей медицине, образованию. Но чтобы по этим дорогам пользоваться, нужны автомобили. Украина по автомобилизации на предпоследнем месте в Европе. У нас действуют ограничения на ввоз подержанных авто. Это нужно развивать. Подобная ситуация была в США в прошлом веке.

В 2020 году на дороги потратили 120 миллиардов гривен. Отремонтировали 4 тысячи километров. В 2018-м за 40 миллиардов отремонтировали 3800 километров. Как это можно объяснить?

Трудно сравнивать. Отремонтировали - это может быть ремонт одной ямы на 100 километров, а может - восстановили разбитую дорогу. Стоимость будет разная. Вполне возможно, что имеет место большая коррупция. Возможно, ремонт качественный. Но почему одни и те же фирмы получают подряды? Сравнить затраты на две дороги трудно. Могут быть одинаковые материалы. Но на одном участке идет нулевой цикл - выкапывают грунт, строят мосты, путепроводы. В зависимости от геологических условий, это может иметь различную цену. На нулевом цикле можно украсть много. А дальше - не интересно, потому что идет стандартная работа. Поэтому у нас много недостроев еще с советских времен - охотно вкладывали в нулевой цикл, а затем ничего не происходило.

Говорят о рисках и опасности государственных проектов в обход Prozorro. Почему сейчас начали так делать?

Это напоминает, как в свое время реконструировали стадион Олимпийский. Отдали подряд отечественному производителю, который просил еще денег. Обошелся стадион очень дорого. Сейчас ситуация такая же. Рядовым водителям, которые видят выгоду от Киевской объездной дороги, будет безразлично, сколько на ней украли. Они оценят это как достижение Зеленского. Ему политически это выгодно. Строительство в обход процедур неприемлемо. Я тоже езжу по киевским дорогам. Вижу, как фуры их забивают. Лучше, если бы шли в обход Киева. Но понимаю, что получить Киевскую объездную дорогу на полгода раньше за счет обхода процедур - оно того не стоит.

Когда рядовые граждане смогут сказать, что проект "Большая стройка" - успешный?

Проект будет успешным, когда сможем спокойно передвигаться по Украине, не будет проблем, что к какой-то точки добраться можно только на вертолете. К любому селу и городу. Не говоря уже о строительстве автобамов через Украину. Тогда развивался бы экспорт в ЕС. Это должны быть дороги, которые выдерживают фуры.

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Программа "Большая стройка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским в марте 2020 года. В рамках программы начали работы по восстановлению, капитальному ремонту и строительству объектов социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры. Ко Дню Независимости Кабмин планирует потратить 5 млрд 423 млн грн вне системы "Прозорро". Парламент внес изменения в закон "О государственных закупках". В Министерстве финансов говорят, что деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. Модернизацию шести аэропортов – в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукачево. Развитие европути Киев – Львов - Скнилов. Завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса и больницы Охматдет. На праздничные торжества в Киеве и Одессе 24 августа потратят 100 млн грн.