"Большая ошибка" - Зеленский отреагировал на прекращение показа "Слуги народа" в России

"Чем показывать две серии, надо было вообще не показывать", - Зеленский. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой" прекращение показа телесериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Право на власть".

"Мне кажется, это большая ошибка или телеканала, или той власти, которая руководит информационной политикой в ​​России. Чем показывать две серии, надо было вообще не показывать. Теперь сериал точно посмотрят в Ютубе", - сказал Зеленский.

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В 2016 "Слугой народа" интересовался российский телеканал "Дождь", говорит Зеленский.

"Они спросили, можно ли поставить сериал "Слуга народа" в России. Я им сказал: Да. Но они остановили этот диалог".

11 декабря стало известно, что российский телеканал "ТНТ" снял с эфира украинский сериал "Слуга народа". Его показывали только один день, перед тем вырезали шутку про президента Владимира Путин. В "ТНТ" объяснили, что не собирались показывать в эфире более трех серий. Мол, показ первых серий был "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы". Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин сериал не смотрел и не будет смотреть. "Слуга народа" - комедийный телесериал, рассказывающий историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. Главную роль исполнил тогдашний комик, а ныне президент Владимир Зеленский. Сериал имеет 3 сезона на 51 серию в целом.