Болгария ограничивает въезд для украинцев

Ограничения по въезду заработают с субботы. Фото: pixabay.com

Болгария внесла Украину в "красную зону" в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в среду сообщило посольство Украины в Болгарии.

С 30 октября на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и членов их семей.

Таких лиц будут пускать после предъявления цифрового Covid-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни или аналогичного документа с отрицательным результатом PCR теста на Covid-19, сделанным за 72 час до въезда.

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Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии, должны предъявить отрицательный результат PCR теста, сделанный за 72 часа до въезда, цифровой сертификат ЕС о тестировании.

В случае непредоставления такого документа должны находиться на 10-дневном карантине.

Мир выйдет из пандемии коронавируса в следующем году, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.