Более вяло, чем на президентских: сколько украинцев сменили место для голосования

Летом меньше избирателей меняли место для голосования, чем это делали весной.

На досрочных парламентских выборах меньше избирателей согласились менять место для голосования, чем это делали на прошлых президентских.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 15 июля, последний день, когда можно было изменить место, желающих оказалось 233 347.

К примеру во втором туре выборов 21 апреля таких было 325 604 избирателя.

Больше всего находили временные места для голосования в Донецкой (29774 избирателя) области, Киеве (26854), в Одесской и Харьковской - более 15 тыс.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.