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Более 4 млн грн от "Квартал 95", взнос на памятник Каденюку: Зеленский показал декларацию

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Более 4 млн грн от &quot;Квартал 95&quot;, взнос на памятник Каденюку: Зеленский показал декларацию
Декларация появилась в последний день декларирования. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский за 2020 года получил 336 тыс. грн заработной платы, 4,6 млн грн роялти и 13,4 млн грн от продажи дома и земельного участка. Об этом свидетельствуют данные его декларации в реестре НАПК, сообщает Укрінформ

Президента получил 336 тыс. грн. зарплаты.

Зеленский получил 4,3 млн грн роялти от ООО "Квартал 95", от ООО "Квартал ТВ" - 4 тыс, ООО "Драйв Продакшн" - 8 тыс, ООО "Кіностолиця" - 239 тыс.

Также президент получил более 230 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду, более 203 тыс. - инвестиционной прибыли от ценных бумаг, и более 238 тыс. - процентов в банках.

В прошлом году Зеленский продал дом за 12,1 млн грн и земельный участок за 1,3 млн.

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Зарплата жены президента Елены Зеленской в "Квартал 95" составила более 952 тыс. грн. К тому же она получила 2,4 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду, более 203 тыс. инвестиционной прибыли от ценных бумаг, более 33 тыс. страховых выплат и 1 тыс. - роялти.

Среди расходов президент задекларировал 250 тыс. грн добровольного взноса на памятник космонавту Леониду Каденюку.

1 января в Украине началась ежегодная кампания по декларированию, которая заканчивается 31 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль гривны держит в банке, а доллары - наличными, об этом свидетельствует его электронная декларация об имуществе и доходах.

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Дата
31
марта

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