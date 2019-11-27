Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому велосипед. Представила его во время визита украинского лидера в Таллин. Байк именной - на нем табличка "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому". Кроме того, Зеленскому вручили банку меда.

Такие любезности стали поводом для шуток. В сети появились забавные фотожабы.

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В телесериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский играл президента Украины, его персонаж ездил на работу на велосипеде. После избрания президентом Зеленский передвигается на автомобилях в сопровождении кортежа. Глава государства записывает видеоролики из-за руля автомобиля Tesla. Последнее видеообращение было записано в аэропорту, по дороге к самолету.