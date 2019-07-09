Богдану не дали зарплату за май

Андрей Богдан не получил зарплату за май. Фото: ТСН

Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан не получил зарплату за май.

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"Заработная плата главе Администрации Президента Украины Андрею Богдану в мае 2019 не начислялась", - сообщили в Главном департаменте обеспечения доступа к публичной информации АП Украины, пишет УНН.

На посту главы АП Богдан начал работать с 21 мая.

За первый месяц работы на посту главы государства Владимир Зеленский получил зарплату 12727 грн. Из этой суммы отчислили 2481 грн в качестве обязательных налогов и сборов.