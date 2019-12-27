Богдан встречался в ресторане с Коломойским - СМИ

Богдан виделся с Коломойским и его окружением. Фото: РБК

25 декабря председатель Офиса президента Андрей Богдан встречался с олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами.

Съемочная группа программы "Схемы: коррупция в деталях" заметила машину, которая выехала из кортежа бизнесмена Михаила Кипермана. Его связывают с Коломойским.

За час журналисты заметили кортеж Богдана. Он уехал в итальянский ресторан на Печерске.

В ресторане Богдан встречался с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

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Позже журналисты заметили у отеля Premier Palace машины Кипермана и Богдана. Впоследствии к ним подъехал олигарх Коломойский. Вслед подъехал его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Встреча длилась около часа.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский гулял в ресторане с олигархом Игорем Коломойским на дне рождении его бизнес-партнера Михаила Кипермана. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".