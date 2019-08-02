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пятница, 02 августа 2019 10:01

Богдан потроллил Кличко

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан посмеялся с мэра Киева Виталия Кличко, с которым у него ведутся публичные перепалки.

Свою "шутку" Богдан опубликовал в Facebook.

 

Под фото Кличко он написал: "Бл*дь, скажите уже кто-нибудь, он Андрей или Богдан?".

Пользователи по-разному восприняли такую публикацию. Одним не понравилось, что руководитель Офиса главы государства опускается до такого уровня. Другим по нраву его чувство юмора.

 

 

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Он заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".

Кличко просит НАБУ проверить заявление Богдана.

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