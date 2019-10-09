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среда, 09 октября 2019 11:16

Богдан помогал Януковичу монополизировать власть - СМИ

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Богдан помогал Януковичу монополизировать власть - СМИ
Богдан вероятно давил на судью Конституционного суда. Фото: 1+1

Председатель Офиса президента Андрей Богдан в 2010-м, работая в правительстве Азарова, мог давить на судью Конституционного суда Петра Стецюка. Чтобы заставить вынести решение в пользу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом со ссылкой на официальные показания Петра Стецюка, бывшего судьи Конституционного суда, сообщили изданию Kyiv Post.

"Богдан якобы оказывал давление на Стецюка, чтобы тот вынес постановление, чтобы помочь Януковичу монополизировать власть", - говорится в сообщении.

Богдан назвал обвинения Стецюка ложью. Сам Стецюк отказался комментировать вопрос.

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Kyiv Post сообщает, что Богдан мог выступать в роли посредника от имени Андрея Портнова, который тогда был заместителем руководителя аппарата Януковича и отвечал за судебную систему.

Речь идет о постановлении Конституционного суда, которое позволило индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций. Тогда некоторые нардепы перешли в Партию регионов, сформировав этим коалицию, которой не было, и создав большинство в парламенте.

Глава Офиса президента Андрей Богдан вместе с друзьями поехал в Турцию. С ним была его подруга, а также друг-бизнесмен - основатель компании SAGA Development Андрей Ваврыш - со своей спутницей.

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