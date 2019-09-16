Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию

Две противоположные по идеологии политсилы занимаются дестабилизацией, говорит руководитель Офиса президента. Фото: УНІАН

Некоторые политические силы пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью BBC

"Существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крылья украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти.

Соответственно, методы их работы не изменились за последний год, они делают то, что они привыкли делать. Поэтому, соответственно, президенту нужна охрана. Мы все сильно рискуем, демонстрируя открытость.

Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации - да", - заявил он.

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О Зеленском

"Вы недооцениваете президента. Все решения принимает президент. У нас есть договоренность, и она придерживается уже больше года: мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право выразить свое мнение"

О встрече с Коломойским в кабинете президента

"У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского.

Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей, созвали такое совещание. Я понимаю, что звать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения.

Была общая мысль: а почему мы должны прятаться? Почему мы должны вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темного ресторана. Мы честны перед обществом, мы ничего не нарушаем".

О Зеленском и Путине

"То, что я знаю, - было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта".

О социсследованиях

"Все, что мы делаем, делаем на основании социологических исследований. Мы ничего не делаем, пока не убедимся, что общество этого требует.

Я понимаю, что в будущем нас наверняка ждут непопулярные шаги, но пока мы так строим и свою избирательную кампанию, и политику".

О роспуске ЦИК

"Они исключили кандидата в народные депутаты Куницкого по Харьковскому округу, где шел Грановский. Это чисто политическое решение.

И я точно знаю, кто и как лоббировал это решение.

При такой истории не имеет права ЦИК дальше создавать политику в Украине, контролировать выборы.

Фракция БПП, которая контролирует в этом составе ЦИК 70% мест".

О "сумасшедших" во фракции "Слуга народа"

"Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду.

Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нету эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что же мы можем сделать.

Вопрос целей и идеологии. Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды, пожалуй, мы будем расценивать его врагом".

О Порошенко

"Петр Алексеевич Порошенко в моем личном рейтинге в глубоком негативе. Знаете, почему? Он прос..л пять лет нашего государства.

Он рассказывает, как все тяжело, как невозможно, как одно мешает, то другое. А имея полноту власти, абсолютную концентрацию власти в 2014-м, так ее прос..ть за полгода - я не понимаю".

О рынке земли

"Если это моя собственность, почему я ее не могу продать? Давайте еще введем ограничения на право собственности на квартиры: она у тебя есть, но ты не имеешь права ее продавать. А почему?

Кто точно незаинтересован (в снятии моратория. - Gazeta.ua) - это владельцы крупных агрохолдингов. Они долгие годы выстраивали информационную политику, это зло - приедут какие-то американцы, китайцы и купят всю землю. Но землю ты не вывезешь, неважно, кто ее владелец. Если актив в Украине - завод, фабрика, земля, - то налоги будут платиться здесь, и земля все равно всегда будет оставаться в Украине".

О выборах мэра Киева

"Кандидатура много. Может, я даже пойду.

Я никогда над этим серьезно не задумывался, но последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным.

Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?".

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Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Владимира Зеленского в мае. Когда ее переименовали, с 25 июня стал руководителем Офиса президента. До этого был адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.