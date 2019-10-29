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вторник, 29 октября 2019 16:46

Богдан не откажется от клубов и ресторанов

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Богдан не откажется от клубов и ресторанов
Андрей Богдан. Фото: Факты

Глава Офиса президента Андрей Богдан не собирается отказываться от ночных заведений, клубов и ресторанов.

По его словам, эта часть жизни не противоречит законам и публичной этике, сообщили в "Украинской правде".

"Если говорить искренне, так это же правда - я адвокат Коломойского, я люблю вечеринки, я постоянно хожу в какие клубы, рестораны и ночные заведения. И веду открытый образ жизни, я стараюсь появляться там без охраны ... Я не стараюсь быть плохим . Просто я веселюсь, шучу таким образом. я таким образом троллю людей ", - сообщил Богдан.

Кроме этого, в отношении своих высказываний в сторону других должностных лиц, в том числе мэра Киева Виталия Кличко, Богдан высказался - мол, он никого не обижает, это его мировоззрение.

"Я - свободный человек, я выражаю свои мысли и буду это делать дальше. Если это кому-то не нравится, это его право", - подчеркнул глава Офиса президента.

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Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков не имеет никакого отношения к денежным потокам или схемам.

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Комментарии

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Дата
29
октября

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