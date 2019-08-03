Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов

Команде Зеленского не нужны журналисты для общения с народом. Фото: Укринформ

Команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для разговора с обществом.

Такое сказал глава Офиса президента Андрей Богдан журналистке "Радио Свобода", отвечая на вопрос, не считает ли он свою шутку об отставке шагом к подрыву доверия к СМИ.

Богдан отметил, что это не было шуткой и он действительно написал заявление об увольнении.

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"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины и к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как показала наша избирательная кампания, мы говорим с обществом без посредников, без журналистов", - сказал Богдан.

В начале видео глава Офиса президента попытался обнять журналистку, отметив, что "так ей будет удобнее".

1 августа в СМИ появилось сообщение о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.