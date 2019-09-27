Богдан довел Данилюка до отставки - СМИ

Богдан руководит Офисом президента с июня. Фото: glavcom.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источники в окружении главы СНБО.

В частности, Данилюк не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

В свою очередь, собеседники УП в Офисе президента говорят о Данилюке, как о малоэффективном менеджере.

"Он никакой и плетет интриги. Не показал результата с момента назначения. Думали его отправить в США послом, но и это рискованно".

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщил Офис президента в Telegram.