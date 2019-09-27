Секретарь СНБО подал в отставку

Данилюк стал секретарем СНБО 28 мая 2019 ФОТО: Liga.net

Секретарь Рады национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление об отставке.

Об этом сообщил Офис президента в Telegram.

Причин такого решения и других деталей не указано.

Заявление рассмотрит президент Владимир Зеленский, когда вернется из США.

"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев", - говорится в сообщении.

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Александр Данилюк стал секретарем СНБО 28 мая 2019. В течение 2016-2018 годов был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.