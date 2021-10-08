Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова

Антон Поляков был членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики. По факту смерти открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Facebook-страница Антона Полякова.

Народный депутат из группы "Партия "За будущее" 33-летний Антон Поляков был еще жив, когда патрульные остановили такси, в котором ехал политик. Боди-камеры инспекторов зафиксировали его состояние.

Об этом сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко в Telegram.

"По информации, которая есть в моем распоряжении, когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии. Его рвало. Вскоре начались конвульсии. На полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие", - написала Янченко.

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Депутат призвала не распространять конспирологических теорий вокруг смерти бывшего коллеги по фракции.

"Завтра-послезавтра (9-10 октября. - Gazeta.ua) будут результаты токсикологии. Они покажут были ли в организме ядовитые вещества (есть информация, что нардеп мог быть "под наркотиками" или пьян. - Gazeta.ua). Не выдумывайте "измены" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно", - добавила она.

Антона Полякова нашли мертвым утром 8 октября в Днепровском районе Киева. Правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси. Его пытались реанимировать врачи "скорой". Вскрытие тела показало, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. По информации СМИ, Поляков жил вместе с коллегой 31-летней Анной Скороход, но она ушла от него. Обоих исключили из фракции "Слуга народа" в 2019 году. 8 октября Скороход потеряла сознание в ВР. Ее забрала "скорая". По словам очевидцев, она в состоянии шока.