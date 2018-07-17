Bloomberg внес в топ-500 миллиардеров мира одного украинца

Автор: ukrreporter.com.ua За последний год состояние Рината Ахметова увеличилось 4 млн

В список 500 самых богатых людей мира вошел один гражданин Украины - бизнесмен Ринат Ахметов.

Соответствующий рейтинг 17 июля обнародовал Bloomberg.

Ахметов занял 307-ю позицию. По подсчетам агентства, он в последнее время потерял $13,8 млн. При этом за последний год состояние украинского олигарха увеличились на $994 млн.

Первые четыре позиции в рейтинге заняли американцы. Самым богатым человеком в истории признали Джеффа Безоса. Глава Amazon и Blue Origin имеет состояние в более $150 млрд.

За ним - основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $95,3 млрд. Третью ступеньку занял инвестор и бизнесмен Уоррен Баффет, четвертую - основатель Facebook Марк Цукерберг.

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Для того, чтобы войти в рейтинг Bloomberg Billionaires Index, нужно обладать минимум $3,9 млрд.