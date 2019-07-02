Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2151
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1656
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1629
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3448
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2322
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1656
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24957
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
4
3
4
7
10
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
В Киеве попрощались с Дмитрием Тымчуком
Видео
Все видео
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Сотрудничество с Зеленским и новой Радой будет тесным - посол США
Климкин ушел в "политический отпуск"
Климкин ушел в "политический отпуск"
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Еще одна звезда "Квартала-95" рассказала о политических планах
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Зеленский запустил флешмоб ко Дню Конституции
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 432
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1656
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1629
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 702
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 20:31

Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"

  Комментировать

Украинские блогеры подтвердили российское гражданство Михаила Соколова, который баллотируется в Верховную Раду под 99 номером списка "Слуги народа".

Первым о российском гражданстве Соколова сообщил одесский активист Сергей Стерненко. Он опубликовал копии документов, согласно которым Соколов получил паспорт гражданина РФ в 2001 года, а в 2016 году — загранпаспорт РФ, сообщает "Апостроф".

Тем временем украинские блогеры провели свою "проверку" и выяснили: в списке "Слуги народа" баллотируется гражданин страны-агрессора. Так, наличие у Соколова паспорта РФ подтверждает официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ, сайт главного управления по вопросам миграции МВД России, а также сайт единого государственного реестра юридических лиц, пишет Сергей Иванов.

"26 июня Соколов в своем блоге на УП написал, что не имеет российского паспорта. Не знаю, за кого нас держит этот напыщенный москвич, но проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, поскольку существуют официальные российские ресурсы, которые подтверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 №873592 по состоянию на сегодня является действительным", — пишет Иванов, ссылаясь на данные ФНС РФ.

 

Соответствующие скриншоты опубликовал и Владимир Цибулько. Он призвал руководство "Слуги народа" выполнить обещанную процедуру постпраймериз: "Михаил Соколов остается в списке, и никто его пока не трогает. Где начинается ложь со стороны партии "Слуга народа" и когда начнется реальное очищение списка?"

В свою очередь Сергей Руденко отмечает: помимо паспорта РФ, Соколов работал на российскую лоббистскую компанию Kesarev Consulting и, будучи интегрированным в "российскую действительность", озвучивал соответствующие пропагандистские тезисы. Например, он заявлял о вреде "украинского патриотизма" в контексте войны в Грузии в 2008 году. "Почему каждый, кто рожден в России и кто львиную часть жизни прожил в эрэфии, пытается нас научить патриотизму? Что они знают о нашей с вами Украине и почему в конце-концов они должны руководить моим государством?" - пишет Руденко.

 

Кирилл Сазонов также опубликовал скриншоты публикаций в СМИ, в которых Соколов заявляет, что от российского паспорта отказался. Однако, официальные ФНС РФ опровергает его слова: "Давайте договоримся о важных деталях на выборах. Всего о двух. Первое – в Верховной Раде Украины не может быть граждан России. Потому что мы не провинция РФ, не федеральный округ РФ – мы вообще независимая страна. Хотя это их бесит – не наши проблемы. Второе – мы не ведем в Раду лжецов. Просто потому что и без того выше головы проблем, зачем еще вранье легализировать".

Ранее в интервью СМИ глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков сообщил, что если эта информация подтвердится, Соколова из списка исключат.

 

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блогеры подтвердили российское гражданство кандидата в депутаты Соколова из "Слуги народа"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Расстреляли отца Бандеры

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 116743
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 96200
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 42211
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 25749
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 24953
Политика
Где пройдет следующая конференция по вопросам реформ в Украине
Где пройдет следующая конференция по вопросам реформ в Украине Просмотров: 72
Ветераны АТО возмутились решением Зеленского назначить Гусева губернатором Херсонской области
Ветераны АТО возмутились решением Зеленского назначить Гусева губернатором Херсонской области Просмотров: 594
"Был только в розыске" - сети всколыхнула новость о Клюеве-кандидате
"Был только в розыске" - сети всколыхнула новость о Клюеве-кандидате
 Просмотров: 252
Голосовали за Россию - до свидания: Украина отменила наблюдателям ПАСЕ приглашение на выборы
Голосовали за Россию - до свидания: Украина отменила наблюдателям ПАСЕ приглашение на выборы 2 Просмотров: 801
Нардепы собрали подписи для внеочередного заседания Рады
Нардепы собрали подписи для внеочередного заседания Рады Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
11
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
7
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
6
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
Голосов: 5239
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua