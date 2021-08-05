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четверг, 05 августа 2021 23:35

Блинкен принял Кулебу в Госдепе США

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Блинкен принял Кулебу в Госдепе США
Кулеба и Блинкен провели встречу в Вашингтоне. Фото: ua.news

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Я приехал сюда, как сказал Энтони, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень", - сказал Кулеба.

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Блинкен заявил, что он рад приветствовать в США Кулебу и украинскую делегацию.

"Президент США Джозеф Байден ожидает встречи с президентом Зеленским в конце месяца. Мы сегодня будем обсуждать подготовку к этому визиту. У нас много работы, которая сейчас продолжается", - отметил Блинкен.

Госсекретарь также подтвердил поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем и дальше работать вместе ради сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем будут укреплять ее демократию и экономику", - заявил госсекретарь.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Энтони Блинкеном в мае. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, реформ.

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