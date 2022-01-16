Блинкен и Боррель провели переговоры по поводу угрозы российского вторжения в Украину

США в очередной раз отмечают, что агрессия России против Украины будет иметь быстрые и тяжелые последствия. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Борреллем.

Об этом сообщил Государственный департамент США.

"Секретарь и Высокий представитель обсудили их тесную координацию вместе с союзниками по НАТО и европейскими партнерами, чтобы реагировать на продолжающееся серьезное наращивание вооруженных сил России в Украине и вблизи нее", - говорится в сообщении.

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Блинкен в очередной раз заявил, что дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь быстрые, тяжелые и скоординированные последствия.

Боррель в Twitter сообщил, что звонил по телефону Блинкену, чтобы проинформировать о результатах неформальной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Мы продолжаем нашу отличную координацию и сотрудничество с США по дискуссиям по европейской безопасности", - отмечается в сообщении.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал в случае провала дипломатических усилий по действиям России по усилению присутствия сил НАТО в прифронтовых государствах Альянса. Также Блинкен пообещал прибегнуть к экономическим мерам против Москвы и увеличить военную помощь Киеву.